К призывам правозащитников о переносе сроков весеннего призыва в армию присоединились региональные власти

В частности, о необходимости отложить начало призывной кампании в своем субъекте заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Весенний призыв в армию, несмотря на расширение пандемии Covid-19, стартовал еще 1 апреля и о переносе сроков никак не заявлялось. По стране по президентскому указу в войска отправят 135 тысяч срочников.

Правозащитник Лев Пономарев выступил с инициативой отложить начало призыва на 1 или 2 месяца, ведь процедура подразумевает, что новобранцы неизбежно будут контактировать друг с другом, а в пунктах набора станут скапливаться большие массивы людей. Это чревато нее только возможностью передачи вируса, но и тем, что в комиссии будут отвлекать врачей.

Понамарев полагает, что их и без того не всегда хватает на линии противодействия вирусу. С этими аргументами согласны и в некоторых регионах. Сегодня на сайте правительства Псковской области появилось заявление губернатора Ведерникова. Он отмечает, что для безопасности призывников и устранения неоправданных рисков сегодня следует воздержаться от набора и скорректировать его сроки. Эта позиция была обозначена на совещании с полпредом президента в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Ранее глава Генштаба страны Валерий Герасимов сообщал, что повестки для явки в военкомат были разосланы еще до обострения обстановки. Сам призыв в армии обещают провести с соблюдением необходимых мер предосторожности и c предварительным тестированием новобранцев.