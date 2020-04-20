Более 4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в России за последние сутки

В общей сложности их стало около сорока семи тысяч. 4268 диагнозов подтвердились в России за минувший день — объявили этим утром в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По его данным, новые заболевшие появились в семидесяти шести регионах страны. Почти половина — то есть около двух тысяч — в столице, и еще почти шестьсот человек заболели в Подмосковье. За ними идут Нижегородская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Также в штабе отметили, что сорок пять процентов подтвердившихся сегодня случаев заражения были контактными и без каких-либо клинических проявлений. При этом, почти половина новых больных в Москве — это люди до сорока пяти лет.

Власти уверяют, что сейчас под наблюдением врачей находятся все граждане, которые близко контактировали с пациентами в последнее время.

По официальным данным всего в России от новой болезни умерли четыреста пять человек, а выздоровели почти три с половиной тысячи.