В Москве развернут дополнительные мощности для лечения онкологических пациентов в НИИ им. Свержевского

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее, людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь. Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний. Пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трех местных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм», — рассказала вице-мэр.

Корпус расположен на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Таким образом, для этой больницы будут предоставлены дополнительные 100 коек для онко-пациентов.

«Первых пациентов для лечения онкологических заболеваний НИИ имени Свержевского начнет принимать уже с 27 апреля», — добавила Анастасия Ракова.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организуют гормонотерапию на дому. К пациентам выезжает врач с медсестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение не выходя из дома. Уже имеется масса положительных отзывов от пациентов и их родственников.