Как утверждают в Министерстве обороны, они пройдут карантин по месту службы. Что касается военной техники, то она оставлена на хранение на территории Западного военного округа.
Напомним, Владимир Путин перенес подготовку к параду из-за коронавируса.
Военные которые репетировали парад 9 мая в Москве, возвращаются в места постоянной дислокации
Как утверждают в Министерстве обороны, они пройдут карантин по месту службы. Что касается военной техники, то она оставлена на хранение на территории Западного военного округа.