Мурашко: Нынешние меры по борьбе с распространением коронавируса в Москве показали свою эффективность

Так считает глава Минздрав Михаил Мурашко. По его словам, крайне важно вовремя обращаться за помощью к специалистам и не заниматься самолечением.

За последние сутки в Москве зарегистрировано более 2-х тысяч заражения коронавирусом. Всего по России таких случаев более 4-х тысяч.