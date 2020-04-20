Около 150 россиян находятся на борту самолета авиакомпании S7, который вылетел из Вьетнама в Новосибирск

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатов, у половины из них были просрочены визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не могли вернуться на родину после окончания своих турпоездок. Вьетнамские власти с пониманием отнеслись к этой ситуации, — утверждают в МИДе.