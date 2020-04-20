Мэрия Москвы собирается приобрести около 10 тысяч смартфонов

С их помощью полицейские будут проверять у граждан цифровые пропуска. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке, этим вопросом занимается департамент информационных технологий столичного правительства.

На первом этапе планируется приобрести до 5 тыс. смартфонов. Имеющих до 16Гб встроенной памяти. Речь может идти о недорогих моделях Ноnor и Samsung.

В розницу телефоны, которые интересуют мэрию, стоят 5-7 тыс рублей. Однако оптовая цена может быть на 20-30 процентов ниже.

Отмечается, что запрос на поставку смартфонов получила компания «Марвел-Дистрибуция». При этом важное требование властей — наличие необходимого количества смартфонов на складе

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты опасаются за безопасность персональных данных. Поскольку бюджетные смартфоны не всегда получают необходимые для безопасности обновления.