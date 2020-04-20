Жительница Москвы, жаловавшаяся на пневмонию, умерла после выписки у подъезда своего дома

Тесты на коронавирус ранее показали у нее отрицательный результат. Теперь департамент здравоохранения города проводит проверку. Внутренняя проверка инициирована после того, как москвичка из столичного района Марфино после краткосрочной госпитализации в городскую клиническую больницу №52 была выписана и неожиданно скончалась.

Симптомов инфекционного заболевания в клинике обнаружено у нее не было. На фоне подозрений на пневмонию и жалоб на общее состояние, тест подтверждения Covid-19 не показал. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что у 48-летней женщины подозревали цирроз печени.

В субботу москвичку после попыток медиков связаться с ее родственниками решили отправить под домашнее наблюдение, рекомендовав вызвать врача на дом в случае ухудшения состояния. Поскольку никто из близких якобы не откликнулся, женщину на социальном такси привезли по месту жительства, оставив буквально на скамье у парадной.

Во дворе своего дома она скончалась. Смерть констатировала приехавшая спустя 11 минут по вызову сына бригада скорой помощи.

В департаменте здравоохранения пояснили, что недавняя пациентка перед выпиской была активна и передвигалась самостоятельно, а от предложения довести ее до квартиры отказалась.