Несмотря на эпидемиологическую обстановку, Мещанский суд будет рассматривать дело «Седьмой студии» в очном режиме

По мнению адвоката Софьи Апфельбаум Ирины Повериновой, вести разбирательство в нынешней ситуации — неоправданный риск. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Обвинять Мещанский суд мы, как защитники, конечно, не можем и не имеем право, в связи с тем, что этот суд действует не сам. Было постановление Пленума Верховного суда, в котором было указано, что каждый суд должен определять сам, какие дела рассматривать. Ну, вот Мещанский суд посчитал, что это дело, которое ему необходимо слушать очно», — сказала адвокат.

По словам Повериновой, защита заявила ходатайство о своем возражении проводить заседания суда в «пик заболеваемости коронавируса». «Тем более, что мы просили не так надолго отложить это заседание. Если через месяц его провести, никто никуда не денется и ничего не случится. Но, тем не менее, отложили только до 20 апреля. С чем связана эта гонка, торопливость суда, не знаю. Думаю, что это суду удобно дело заслушивать тогда, когда нет прессы, потому что ее никто из них не любит, а сейчас это удобно. Я категорически возражаю, потому что это необоснованный риск. Нельзя рисковать здоровьем и жизнью подзащитных», — подчеркнула адвокат.

Поверинова также отметила, что сотрудники суда ходят без масок, что также повышает риск распространения инфекции.

Мещанский районный суд проведет заседание по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» 20 апреля в 11.00.