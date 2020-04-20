Гастарбайтеров предлагают уравнять в правах с россиянами на время пандемии

Такую идею озвучили в Агентстве стратегических инициатив. Трудовые мигранты в нынешних условиях должны получать пособия по безработице и другие выплаты наряду с гражданами России. Подобный сценарий уже реализуется в Португалии, где дополнительные социальные права получили полмиллиона наемных работников из соседних стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы агентства Светланы Чупшевой премьеру Михаилу Мишустину.

АСИ предлагает подготовить оставшихся без работы приезжих под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры. Забота о гастарбайтерах — это лишь часть мер, которые озвучили в агентстве по поддержке работников и бизнеса.

Мигранты остались без накоплений и возможности арендовать жилье, а на пособия они не могут претендовать, отмечают эксперты. Реализация предложений потребует корректировки законов. Вопросы вызывает механизм распределения материальной помощи, ведь значительная доля мигрантов работают без патентов, то есть нелегально. Участвовать в решении проблем соотечественников и возвращать их при необходимости на родину должны национальные диаспоры.

В правительстве на предложение о поддержке мигрантов пока не отреагировали.