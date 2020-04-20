Власти Москвы призывают заранее регистрировать «Тройки» и соцкарты для проезда на общественном транспорте

Это будет необходимо для проезда с 22-го апреля. Первый зам.начальника московского метрополитена Роман Латыпов сказал в интервью телеканалу «Москва 24», что сотрудники подземки при необходимости будут помогать гражданам.

Напомним, электронные пропуска для проезда на общественном и личном транспорте необходимы с 15-го апреля.