За последние сутки в Москве от коронавируса скончались еще 28 заболевших

Таким образом, число жертв COVID-19 в столице превысило 200 человек. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией сообщает, что у большинства умерших имелись сопутствующие заболевания. Такие, как гипертония, пиелонефрит, порок сердца и другие. Трое из них страдали диабетом. Возраст скончавшихся — от 44 до 98 лет.

Напомним, что на днях ученые объяснили опасность диабета при коронавирусе. По их словам, повышенный уровень глюкозы может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы

Всего в Москве врачи зарегистрировали уже почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Всего в России выявлены почти 43 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 350 человек умерли.