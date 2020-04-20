В США продолжаются митинги против условий карантина, введенного из-за коронавируса

В стране, лидирующей по числу зараженных, действуют жесткие ограничения. Более 2 тысяч человек в нарушение карантинных требований вышли на улицу в городе Олимпия, столице штата Вашингтон, с требованием отмены ограничительных мер и возобновления работы некоторых предприятий, пишет газета The Seattle Times.

Издание отмечает, что социальную дистанцию участники акции не соблюдали, многие были без масок, некоторые привели своих детей.

Среди протестующих были несколько членов заксобрания штата от Республиканской партии. Один из них Роберт Сазерленд пришел к капитолию с пистолетом и призвал начать восстание, если власти запретят любительскую рыбалку.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли позже заявил в ответ, что на его политику эти выступления никак не повлияют. Подобные акции ранее состоялись и в других американских штатах. США занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса — выявлено свыше 770 тысяч инфицированных, более 40 тысяч человек скончались.

Между тем, в мире растет число людей, готовых пожертвовать своими правами ради победы над коронавирусом. Согласно опросу холдинга «Ромир» и Gallup International, на ограничения согласны 80% опрошенных в 18 странах.