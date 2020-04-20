Самое массовое в истории страны убийство совершено в Канаде

Нападение началось в небольшом городке в сотне километров от Галифакса вечером накануне. Близ одного из домов, а затем и внутри него, полиция нашла несколько убитых.

По меньшей мере, 17 человек, в том числе офицер полиции стали жертвами стрельбы, которую 51-летний житель Канады Гэбриел Уортман устроил сразу в нескольких населенных пунктах провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

После первых убийств Уортман начал ездить на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину между городами Новой Шотландии, стреляя в людей, поджигая дома и автомобили. Associated Press отмечает, что полиция призывала жителей не покидать дома. Полицейские полагают, что число жертв еще может вырасти.

Видимо, преступник намеренно выбрал первых жертв, затем он убивал случайных людей. Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции. Полицейские обнаружили и застрелили его этим утром на заправке в муниципалитете Энфилд более чем через 12 часов после первых выстрелов.

«Мы будем скорбеть вместе с семьями погибших и поможем им пережить это трудное время», — заявил в связи с произошедшим премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.