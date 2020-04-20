Несколько десятков россиян должны вернуться сегодня на родину

Они застряли в других странах из-за введенных там ограничений. По графику Росавиации в минувшие выходные были выполнены рейсы из Индии, Японии и Таиланда. На сегодня запланировано несколько направлений. Самолёт из Вьетнама с вылетом из Камрани доставит в Новосибирск жителей этого города.

Рейс выполнит авиакомпания S7 Airlines. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают непосредственно в Новосибирске и городах области, по ранее приобретенным билетам, которые не были сданы. Списки формировались по регистрации на портале Государственных услуг.

Борт «Уральских авиалиний» доставит сегодня пассажиров из Бангкока в Кемерово. Такой же рейс состоялся и накануне. Ранее уже состоялись перелеты для россиян из Таиланда в Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Казань и Уфу. А вот вывозной рейс Тель-Авив — Москва, ранее запланированный на 20 апреля, был отложен.

На вторник запланированы рейсы из турецкой Антальи в Казань и Красноярск.