В Москве сократилось количество тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает эффективными меры изоляции. Благодаря им в столице коронавирус распространяется «гладко». Общее число зараженных в Москве приближается к 25-ти тысячам. Скончались 204 человека.