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09:30, 20 апреля 2020

В Москве сократилось количество тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом

фото: Агентство «Москва» / Александр Авилов
фото: Агентство «Москва» / Александр Авилов

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает эффективными меры изоляции. Благодаря им в столице коронавирус распространяется «гладко». Общее число зараженных в Москве приближается к 25-ти тысячам. Скончались 204 человека.



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