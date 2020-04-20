Правоохранительные органы Канады выясняют обстоятельства стрельбы в провинции Новая Шотландия

Местный житель, одетый полицейским, открыл огонь в нескольких местах. В результате погибли 16 человек. Несколько тел были найдены в домах, другие на улице. Стрелок был убит в перестрелке. Об этом сообщил сотрудник полиции Крис Лезер. Мотивы преступника пока неизвестны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее ужасной ситуацией, отметив, что массовые расстрелы в Канаде происходят крайне редко. Он напомнил, что в его стране более жесткие законы, касающиеся оружия, чем в Соединенных Штатах.