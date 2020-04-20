Растет число людей, готовых пожертвовать своими правами ради победы над коронавирусом

Об этом свидетельствую данные опросов. 80% опрошенных людей в 18 странах заявили, что они согласны потерпеть ущемление своих прав, если это поможет остановить распространение коронавируса. Причем количество тех, кто так ответил, в апреле выросло на 6% по сравнению с итогами мартовского опроса.

В исследовании холдинга «Ромир» и Gallup International, результаты которого публикует газета РБК, в этот раз принимали участие 17 тысяч человек, в том числе россияне. Среди них эту позицию разделяют 44% респондентов. А вот тех, кто считает, что принимаемые меры являются ущемлением их прав, почти 30%.

Причем Россия по количеству людей, не готовых терпеть ограничений, связанных с пандемией, следует сразу за лидером — Японией, где против высказались более 40% опрошенных. Тройку замыкает США. Чаще всего пожертвовать привычной жизнью и своими правами ради победы над эпидемией соглашались жители Пакистана и Ирака.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллионам. В России выявлено более 40 тысяч инфицированных.