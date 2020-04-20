Американская нефть WТI упала до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Растут опасения, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях низкого спроса. В то же время нефть марки Brent снижается менее чем на 1%.
2020-04-20T08:33:00+03:00
2020-04-20T08:39:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 20 апреля 2020
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