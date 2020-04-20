Президент Бразилии Жаир Болсонару вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома

Несколько сотен человек вышли на улицу, чтобы выразить протест против карантина. Болсонару считает, что для большинства вирус не опаснее легкой простуды. Впрочем, во время митинга президент из-за кашля был вынужден несколько раз прерывать свое выступление, — отмечает агентство «Франс-Пресс».
2020-04-20T08:31:00+03:00
2020-04-20T08:37:12+03:00
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08:31, 20 апреля 2020
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