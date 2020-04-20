Американский президент отметил на брифинге в Белом доме, что Иран сильно пострадал. Местные власти, кстати, сегодня должны отменить некоторые ограничения для бизнеса. Об этом говорил президент Хасан Роухани.
В Иране было выявлено более 80-ти тысяч случаев заражения коронавирусом.
Дональд Трамп готов помочь Ирану в борьбе против коронавируса, если такой запрос поступит из Тегерана
Американский президент отметил на брифинге в Белом доме, что Иран сильно пострадал. Местные власти, кстати, сегодня должны отменить некоторые ограничения для бизнеса. Об этом говорил президент Хасан Роухани.