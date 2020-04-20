Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения стран «большой двадцатки». Они считают, что странам со слабым потенциалом в области медицины необходима срочная поддержка.
В настоящее время в мире количество инфицированных коронавирусом приближается к 2,5 миллионам.
Пандемия covid-19 продемонстрировала слабость систем здравоохранения и неготовность к реагированию на такие проблемы
Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения стран «большой двадцатки». Они считают, что странам со слабым потенциалом в области медицины необходима срочная поддержка.