Пандемия covid-19 продемонстрировала слабость систем здравоохранения и неготовность к реагированию на такие проблемы

Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения стран «большой двадцатки». Они считают, что странам со слабым потенциалом в области медицины необходима срочная поддержка.

В настоящее время в мире количество инфицированных коронавирусом приближается к 2,5 миллионам.