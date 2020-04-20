Суд по делу журналиста Светланы Прокопьевой должен начаться в Пскове

Ее обвиняют в оправдании терроризма за высказывание мнения о взрыве возле управления ФСБ в Архангельске, который устроил в 2018 году местный житель. Прокопьева вины не признает. Накануне начала процесса жколлеги Прокопьевой и правозащитники записали видеообращение в ее поддержку. Среди участников этой акции — журналист «Московского комсомольца» и член ОНК столицы Ева Меркачева.

В поддержку Прокопьевой также выступили ранее ряд общественных организаций России и других стран.

Сегодня Второй западный окружной военный суд должен провести предварительные слушания. Защита Светланы Прокопьевой будет просить отложить процесс до окончания пандемии коронавируса.