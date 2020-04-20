В ряде российских регионов с сегодняшнего дня вводятся дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Карантинные меры введут почти во всех городах Удмуртии, в том числе и в самых крупных — Ижевске, Воткинске, Сарапуле. На въездах и выездах из населенных пунктов установят контрольно-пропускные пункты и заслоны для блокировки движения автомобилей. Они будут работать в круглосуточном режиме для проверки удостоверений личности и документов, подтверждающих необходимость въезда.

В Саратовской области принято решение о введении пропускного режима на территории региона. Ранее введенные меры показали, что многие пренебрегают выполнять призывы о домашней изоляции. Запустить проверку пропусков планировали еще 2 апреля, но сам процесс выдачи пропусков тогда был организован так, что образовывались огромные очереди и для отладки системы власти взяли паузу в две недели.

Власти Якутии с сегодняшнего дня приостанавливают перевозку по рекам Лена и Алдан в рамках карантинных мероприятий. В республике уже были закрыты ледовые переправы и движение на такси и автобусах по дорогам федерального, регионального и местного значения.

Накануне в Кремле не исключили, что на предстоящей неделе будет объявлено о новых мерах по противодействия расширению пандемии и на федеральном уровне.