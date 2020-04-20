Трагедия в Канаде: злоумышленник открыл огонь по людям на юге страны

Число жертв приближается к двум десяткам. Нападение в канадской провинции Новая Шотландия устроил 51-летний Габриэль Уортман. Он был одет в полицейскую форму, не будучи сотрудником правоохранительных органов, передвигался на машине, похожей на патрульную.

Первые сообщения в полицию поступили из города Портапик, стрельба началась в одном из домов. Правоохранители, прибыв на место, обнаружили несколько погибших. Известно, что ряд зданий в городе загорелись. Уортман совершил нападения и в других населенных пунктах вблизи Портопика. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Его пытались поймать в течение 12 часов. В ходе операции погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Всего в настоящий момент известно о 16 погибших в результате атаки, причем с некоторыми из них Уортман точно был знаком. Число жертв еще может увеличиться. Сам нападавший был убит в перестрелке с полицией.

Мотивы мужчины пока не установлены, но в настоящий момент произошедшее не рассматривается как теракт. Это крупнейшая трагедия в Канаде за 30 лет, отмечает агентство Reuters. После того как в Монреале злоумышленник застрелил 15 человек.