Депутаты британского парламента впервые в истории попробуют провести заседание виртуально. Уже завтра, как передает ВВС, члены Палаты общин будут задавать вопросы министрам с помощью приложения видеоконференц-связи. При этом до 50 парламентариев будут присутствовать в зале заседаний, но при этом их обязали строго соблюдать дистанцию.