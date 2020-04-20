Депутаты британского парламента впервые в истории попробуют провести заседание виртуально. Уже завтра, как передает ВВС, члены Палаты общин будут задавать вопросы министрам с помощью приложения видеоконференц-связи. При этом до 50 парламентариев будут присутствовать в зале заседаний, но при этом их обязали строго соблюдать дистанцию.
2020-04-20T07:32:00+03:00
2020-04-20T07:39:37+03:00
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07:32, 20 апреля 2020
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