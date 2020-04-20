До 17 человек выросло число жертв стрельбы на юге Канады

Злоумышленник совершил нападения в нескольких местах в провинции Новая Шотландия. В полиции не исключают, что количество убитых может еще вырасти, передает местный телеканал CTV. Личность злоумышленника, который открыл огонь по людям уже установлена, говорят в правоохранительных органах. Преступник убит, об обстоятельствах его смерти в полиции не говорят.

Это крупнейшая трагедия в Канаде за 30 лет, отмечает агентство Reuters.