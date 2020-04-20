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07:31, 20 апреля 2020

До 17 человек выросло число жертв стрельбы на юге Канады

Злоумышленник совершил нападения в нескольких местах в провинции Новая Шотландия. В полиции не исключают, что количество убитых может еще вырасти, передает местный телеканал CTV. Личность злоумышленника, который открыл огонь по людям уже установлена, говорят в правоохранительных органах. Преступник убит, об обстоятельствах его смерти в полиции не говорят.
Это крупнейшая трагедия в Канаде за 30 лет, отмечает агентство Reuters.



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