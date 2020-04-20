Мосгорсуд должен вернуться сегодня к рассмотрению дела американца Пола Уилана

Его обвиняют в шпионаже, он вины не признает. Ожидается, что в ходе сегодняшнего заседания будет рассматриваться в том числе просьба обвиняемого допустить к нему американского врача. Российским специалистам Уилан не доверяет, пояснил его адвокат.

В СИЗО гражданин США находится уже почти полтора года. После его ареста занимавший тогда пост главы американского посольства Москве Джон Хантсман выражал озабоченность за судьбу соотечественника: «Российское правительство не предоставило никаких доказательств по его делу. Вообще никаких. Мы продолжаем требовать их предъявления. Будем требовать этого и в дальнейшем. Меня также беспокоит состояние здорвья Пола. Я несколько раз обсуждал с ним некоторые детали этого плана, требующего решения. И мы надеемся, что доступ к его медицинской документации все-таки будет получен».

Хантсман заверял, что его преемник Джон Салливан продолжит активную работу по делу Уилана.