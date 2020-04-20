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07:03, 20 апреля 2020

Второй квартал этого года будет отрицательным для российской экономики, признает помощник президента Максим Орешкин

Второй квартал этого года будет отрицательным для российской экономики, признает помощник президента Максим Орешкин. Властям, по его словам, важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.
Президент будет и дальше жестко контролировать исполнение поставленных задач по поддержке малого и среднего бизнеса, считает Орешкин.



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