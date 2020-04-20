Второй квартал этого года будет отрицательным для российской экономики, признает помощник президента Максим Орешкин. Властям, по его словам, важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.

Президент будет и дальше жестко контролировать исполнение поставленных задач по поддержке малого и среднего бизнеса, считает Орешкин.