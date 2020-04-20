В Кремле готовят новые решения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в течении недели будет объявлено о дальнейших мерах повышенной готовности в борьбе с пандемией.

Дмитрий Песков считает, что на следующей неделе могут появиться первые признаки выхода на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией. И не исключил, что в течение недели могут быть приняты решения о новых мерах по борьбе с распространением болезни..

Пресс-секретарь главы Государства добавил, что борьба с коронавирусом в России является «авральным временем», которое требует ручного управления и ежедневной напряжённой работы президента страны.

Песков также отметил, что решение о переносе парада Победы из-за пандемии далось Владимиру Путину нелегко. Но напомнил, что здоровье населения всегда остаётся приоритетом.

Между тем в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки число заражений COVID-19 в России увеличилось более чем на 6 тысяч, из них более 3,5 тысяч — в Москве.