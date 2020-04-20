В ряде стран сегодня начнут снимать ограничения, введённые из-за коронавируса

В Германии власти разрешили возобновить работу небольших магазинов с торговой площадью до восьмисот квадратных метров. Покупатели при этом должны соблюдать социальную дистанцию в два метра. Могут открыться сегодня автосалоны, книжные и веломагазины, передаёт радиостанция Deutche Welle. Впрочем, большая часть ограничений в Германии пока сохраняется. Закрыты в том числе школы и вузы. В двух крупных городах Италии – Риме и Лацио — сегодня откроются книжные магазины и ряд других учреждений. В США, которые остаются лидером по числу заражённых коронавирусом, возобновят работу предприятия в штатах Техас, ВермОнт и Монтана. Требования соблюдать социальную дистанцию должны строжайше исполняться. Президент Трамп разрешил штатам самостоятельно снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии, сообщает агентство Рейтер. В Иране автовладельцы снова смогут ездить по стране между регионами на личном транспорте. При этом президент страны Хасан Роухани предупредил: эпидемия еще не закончилась.

Власти Ирана также отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса.