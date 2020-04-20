Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к демонстрантам против ограничений из-за коронавируса

Акция прошла в столице страны Бразилиа, в ней приняли участие около 600 человек. Как передает AFP, президент выступил на митинге, причем ему несколько раз пришлось прерваться из-за кашля. Собравшиеся требовали закрыть, а военных призывали поддержать президента. Именно парламент и региональные власти ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару не считает эту инфекцию серьезной угрозой.