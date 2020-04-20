Цена на нефть снизилась за последние часы

Стоимость марки Brent сначала упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель. Однако позже она поднялась до $28. Сильнее, почти на 15%, подешевел другой сорт, WTI. Он торговался ниже 16 долларов за баррель, отмечает газета «Ведомости». Новое соглашение о сокращении добычи таким образом пока не помогает нефтяным странам добиться повышения цены на сырье.
2020-04-20T06:15:00+03:00
2020-04-20T06:18:49+03:00
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06:15, 20 апреля 2020
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