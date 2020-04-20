Открытие речной навигации в Москве состоится уже сегодня, на 4 дня раньше традиционной даты, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Канала имени Москвы».

Навигация по рекам Москвы, как и во всем Московском бассейне, открывается обычно 24 апреля, а закрывается 17 ноября. Однако, в этом году из-за теплой и малоснежной зимы появилась возможность пустить суда раньше. Напомню, что Московский бассейн объединяет водные пути 12 регионов страны, включая столицу и близлежащие области.

Кроме того, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что «Канал имени Москвы» завершает тестирование автоматизированной сети мониторинга состояния канала в районе Волоколамского шоссе. Где в январе прошлого года произошла серьезная авария из-за размыва участка насыпных сооружений.

Напомним также, что старт речных круизов в России из-за коронавируса перенесен на лето.