Россияне с начала марта забрали из банков около триллиона рублей наличными

Это больше чем за весь прошлый год, отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. Массовое снятие денег, по сведениям журналистов, совпадало с телевизионными обращениями Владимира Путина о мерах по борьбе с коронавирусом.

Политик, бывший министр экономики Андрей Нечаев связывает такое поведение сограждан не только с длинными выходными, но и с тем, что президент анонсировал налоги на проценты по банковским вкладам.

Нечаев, впрочем, считает цифру снятия наличных слишком завышенной. Это связано с особенностями формирования банковской статистики, пояснил он.