Мещанский суд должен вернуться сегодня к рассмотрению т.н. «дела Седьмой студии»

Режиссера Кирилла Середренникова и еще несколько человек обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на театральные проекты. Несмотря на вспышку коронавируса, заседание пройдет с участием фигурантов дела. Вести разбирательство в нынешней ситуации – неоправданный риск. Такое мнение высказала «Эху» адвокат одной из обвиняемых, Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова.

Поверинова добавила, что сотрудники суда ходят без масок, а это также повышает риск распространения инфекции. Ни один из пяти подсудимых по этому делу вины не признал.