Некоторые страны начинают постепенно ослаблять ограничительные меры. В основном это касается работы магазинов. К примеру, в Иране должны открыться некоторые предприятия, объявил ранее президент республики Хасан Роухани:

«Количество больных и число смертей в стране снижается. Это дает возможность снять ряд ограничений. Деятельность тех видов бизнеса, которые подпадают под категорию среднего риска распространения коронавируса, начнётся при соблюдении протоколов Минздрава. Однако если в торговом центре есть заведения, которые подпадают под категорию высокого риска, например, рестораны, то они остаются закрытыми».

В Иране ранее было зарегистрировано около 81 тыс. случаев коронавируса. Скончались более 5 тысяч человек.