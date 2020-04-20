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05:04, 20 апреля 2020

Десять пусков российских космических ракет оказались под угрозой срыва

Это произошло из-за банкротства британской компании OneWeb, пояснил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Сложившаяся ситуация негативно скажется на финансовом положении ряда ракетных компаний, приводит его словам агентство «Интерфакс». Российские ракеты должны были вывести на орбиту спутники, которые обеспечат доступ в интернет клиентам OneWeb. Компания объявила о банкротстве в конце марта.



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