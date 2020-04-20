Десять пусков российских космических ракет оказались под угрозой срыва

Это произошло из-за банкротства британской компании OneWeb, пояснил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Сложившаяся ситуация негативно скажется на финансовом положении ряда ракетных компаний, приводит его словам агентство «Интерфакс». Российские ракеты должны были вывести на орбиту спутники, которые обеспечат доступ в интернет клиентам OneWeb. Компания объявила о банкротстве в конце марта.