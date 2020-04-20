Верховный суд собирается выпустить новые рекомендации о рассмотрении дел в период пандемии

Об этом, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет объявлено на ближайшем заседании президиума. Суды, как следует из новых разъяснений, будут вправе приостанавливать производство по делу, которое не относится к категории безотлагательных. В то же время должны быть приостановлены производства по уголовным делам. По данным газеты, на заседании президиума Верховного суда на этой неделе также должны обсудить проблему переполненности следственных изоляторов.