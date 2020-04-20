Власти Франции планируют постепенное ослабление карантинных мер

С сегодняшнего дня в республике собираются частично разрешить посещения домов престарелых. Ограничения в стране действуют с середины марта. Французам разрешено покидать дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе километра от дома и не более чем на час. Всего во Франции было зафиксировано более 150 тысячи случаев заражения, скончались более 19 тысяч человек.
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