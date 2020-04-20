Предприятиям разрешат вернуть на работу часть сотрудников. Жители страны смогут возобновить спортивные тренировки, но только по одному или в паре с членом семьи.
Разрешено проведение молитв на открытой площадке при ограниченном числе участников и не дальше полукилометра от места жительства или работы. По-прежнему действует запрет на посещения пляжей, парков, детских площадок и муниципальных спортивных сооружений. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 13 тысяч, умер 171 пациент.
Израильское правительство одобрило поэтапное смягчение карантинных мер
Предприятиям разрешат вернуть на работу часть сотрудников. Жители страны смогут возобновить спортивные тренировки, но только по одному или в паре с членом семьи.