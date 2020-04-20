Израильское правительство одобрило поэтапное смягчение карантинных мер

Предприятиям разрешат вернуть на работу часть сотрудников. Жители страны смогут возобновить спортивные тренировки, но только по одному или в паре с членом семьи.

Разрешено проведение молитв на открытой площадке при ограниченном числе участников и не дальше полукилометра от места жительства или работы. По-прежнему действует запрет на посещения пляжей, парков, детских площадок и муниципальных спортивных сооружений. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 13 тысяч, умер 171 пациент.