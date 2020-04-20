Половина самолетов гражданской авиации простаивает сейчас из-за пандемии коронавируса

Авиакомпании по всему миру вывели из эксплуатации более 17 тысяч воздушных судов. Согласно данным исследования, которое оказалось в распоряжении агентства ТАСС, заполняемость самолетов по всему миру упала на 65%. Сильнее всего оно заметно в Европе. Самый серьезный удар пришелся по тем компаниям, которые ориентированы на международные рейсы. На российском рынке полеты приостановили в первую очередь чартерные перевозчики.