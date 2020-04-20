Агентство стратегических инициатив предлагает правительству России приравнять мигрантов к гражданам

Это позволит им также получать пособия по безработице, говорится в письме главы организации при кабинете министров Светланы Чупшевой премьер-министру Михаилу Мишустину. Она ссылается на аналогичный опыт в Португалии, передает агентство ТАСС. Также Чупшева предлагает ввести для россиян дополнительные отпуска, например, оплачиваемый отпуск по уходу за больным коронавирусом.