Московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан

Мэрия собирается дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб., пишет газета «КоммерсантЪ». Эксперты предупреждают, что недорогие устройства вряд ли прослужат долго и могут нести риск для безопасности персональных данных граждан. Система цифровых пропусков для жителей столицы и Подмосковья, которые передвигаются на общественном или личном транспорте заработала с середины прошлой недели. Она была объявлена как мера по борьбе с распространением коронавируса. Власти предупредили, что на этой неделе планируют ужесточить ее работу.