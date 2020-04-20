Испанская оппозиция заподозрила правительство в попытках ограничить свободу слова в условиях чрезвычайного положения

Скандал вызвали высказывания начальника штаба Гражданской гвардии Хосе Мануэля Сантьяго. По его словам, ведомство работает над снижением критики действий правительства по борьбе с кризисом. От главы МВД в парламенте потребовали объяснить, кто дал такое распоряжение жандармам, пишет испанская газета ABC. Издание обращает внимание, что министры стали заранее требовать и отбирать вопросы, которые им задают журналисты. Также жители королевства недовольны теми шагами, которые предпринимает кабинет в борьбе с коронавирусом.