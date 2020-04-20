Десять стран-членов Совета Европы официально ограничили права человека из-за коронавируса

Об этом они уведомили генерального секретаря организации. Так, Армения объявила режим ЧП, при котором могут ограничиваться права на личную свободу, свободу передвижения и право собственности. Эстония предупредила, что до 1 мая из-за сложной ситуации могут быть ограничены права на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, уважение частной и семейной жизни, свободу собраний и объединений, образование, защиту собственности и свободу передвижения. России в этом списке нет, хотя некоторые права на ее территории уже ограничены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Комитета против пыток.
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