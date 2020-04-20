Российская футбольная премьер-лига планирует возобновить матчи в период с середины июня по середину июля

Дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Турнир был прерван в середине марта. В руководстве лиги не исключают, что оставшиеся встречи в нынешнем сезоне будут доигрывать без зрителей. Там считают это крайним вариантом, когда другие будут невозможны. Сейчас в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит». Следом идет московский «Локомотив», на третьем месте — «Краснодар».