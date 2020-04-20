Депутаты британского парламента впервые в истории попробуют провести заседание виртуально

Уже завтра, как передает ВВС, члены Палаты общин будут задавать вопросы министрам с помощью приложения видеоконференц-связи. При этом до 50 парламентариев будут присутствовать в зале заседаний, но при этом их обязали строго соблюдать дистанцию. До этого с конца марта в работе парламента был объявлен перерыв из-за вспышки коронавируса. Из-за пандемии большинство парламентов в Европе были вынуждены по возможности перейти на заочную форму работы.