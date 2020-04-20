Проверку цифровых пропусков в столичном регионе встроят в сервис «Яндекс.Такси»

Власти Москвы предоставили доступ к системе городской администрации, чтобы компания могла внедрить в свое приложение такую возможность, передает агентство ТАСС. Новую функцию обещают запустить в ближайшее время. Представители «Яндекса» говорят, что это не приведет к раскрытию персональных данных пользователей. С прошлой недели в Москве ввели пропускной режим для передвижения на транспорте. Таксисты, как поясняли власти, должны проверять наличие электронных пропусков у пассажиров. Сообщалось, что для этого они должны использовать программу «Помощник Москвы».