Мосгорсуд должен принять сегодня решение – допускать ли врача к арестованному гражданину США Полу Уилану

Больше года он находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Сам Уилан настаивает на своей невиновности. По словам его адвоката, подсудимый потребовал обследования у американского специалиста, поскольку не доверяет российским врачам, передает агентство «Интерфакс». Также на сегодняшних слушаниях в суде обвинение должно представить свои доказательства виновности Уилана. Сам процесс проходит в закрытом режиме из-за секретных документов в деле.